Як швидко висушити взуття, щоб не зіпсувати: лайфхаки, які врятують цієї осені

Сезонні дощі та калюжі не залишають шансів

В черговий раз, з приходом дощової осені, виникає проблема – як правильно та ефективно висушити взуття, щоб не зіпсувати матеріал речі. Адже носіння мокрих черевиків чи кросівок загрожує і шкодою для здоров’я. Розглянемо прості рекомендації щодо сушіння взуття, які допоможуть врятувати і бюджет, і ваші ноги.

Перш ніж приступити до сушіння взуття, його потрібно підготувати, пише Ivona. Не слід це відкладати на потім, оскільки взуття може відсиріти або втратити зовнішній вигляд.

Як швидко висушити взуття — правила

Не можна сушити взуття на сонці, інакше через це воно втратить колір і стане тьмяним. Не можна ставити взуття на батарею — може розсохнутися. У місці для сушіння має бути хороша циркуляція повітря.

Як швидко висушити взуття — лайфхаки

Засуньте всередину взуття паперові серветки або газетні листи і змінюйте кожні 2-4 години.

Засуньте частину рушника у взуття, а іншою обмотайте його зверху.

Скористайтеся рисом (або котячим наповнювачем). Висипте в глибоку ємність і покладіть всередину мокре взуття. Зверху накрийте кришкою. За ніч взуття висохне.

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