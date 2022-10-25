Як швидко висушити взуття та при цьому його не зіпсувати: дієві лайфхаки

У сушінні взуття може допомогти котячий наповнювач.

Теплі дні вже давно позаду, і на вулиці встановлюється волога та дощова погода. Тому варто заздалегідь підготуватися до того, що доведеться часто висушувати взуття, якщо трапиться, що ви потрапили у дощ. "Телеграф" розповідає, як це можна зробити, не використовуючи жодних спеціальних сушарок.

Як зазначає Ukr.Media, перш ніж приступити до сушіння взуття, його потрібно правильно підготувати, щоб не зіпсувати його зовнішній вигляд. Радимо вам дотримуватися кількох правил, як висушити взуття та при цьому його не зіпсувати.

Як швидко висушити взуття: поради та лайфхаки

Не сушіть взуття на сонці, щоб воно не втратило колір і стало тьмяним.

Не ставте взуття на батарею, щоб воно не розсохлося.

Щобільше, місце для сушіння важливо вибирати ретельніше: головне там має бути хороша циркуляція повітря.

Що можна зробити:

Можна засунути всередину взуття паперові серветки або аркуші газет, які варто міняти кожні 2-4 години. Також можна всунути частину рушника у взуття, а інший обмотати його зверху. Ще один варіант — скористайтеся рисом або котячим наповнювачем. Висипте в глибоку місткість щось одне і поставте всередину мокре взуття. Зверху накрийте. За ніч взуття висохне.

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