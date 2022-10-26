Як повернути м’якість махровим рушникам: допоможе один найпростіший розчин

Щоб повернути первинну м’якість улюбленим рушникам вам допоможе цей лайфхак.

Згодом, після частих прань, будь-які речі стають більш тьмяними та жорсткими, а особливо сильно це помітно на махрових рушниках. Щоб повернути їм чистоту, свіжість і м’якість, багато господинь скуповують дорогі засоби побутової хімії, навіть не підозрюючи, що найкращий засіб "ховається" у них на кухні.

Як повідомляє prostoway, завдяки цьому способу, ваші махрові рушники знову стануть дуже приємні на дотик, як після покупки. Що ж потрібно зробити читайте далі.

Як повернути м’якість махровим рушникам

Перед тим, як відправити рушники у прання, замочіть їх у розчині з соди і солі на 2-3 години. На 5 л води достатньо взяти 3 ст. звичайної солі та 1 ст.л. харчової соди. Саме сіль поверне м’якість вашим рушникам. Щоб підтримувати м’якість та пухнастість махрових виробів, достатньо їх замочувати в такому розчині двічі на місяць.

Крім цього, важливо звертати увагу також на температуру прання: воно має бути не вище 40 градусів, а віджимання – не більше 800 оборотів.

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