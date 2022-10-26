Видаліть пожовтіння з подушок без зайвого клопоту: відмінні лайфхаки

На допомогу при чищенні подушок прийдуть підручні продукти

Подушками користуються щодня, тож це лише питання часу, коли на них з’являться бруд та плями, у тому числі жовті. Вони брудняться від макіяжу, омертвілих залишків шкіри, поту й слини. На щастя, подушки легко почистити в домашніх умовах навіть ті, які не можна класти в пральну машину. Перш ніж викинути подушку та купити нову, дізнайтеся, як відбілити подушки, видалити жовті плями і змусити їх знову виглядати та пахнути як нові.

Найкращий спосіб запобігти появі бруду та плям на подушках – використовувати наволочки, але це не завжди допомагає. Видалити пожовтіння з подушки можна за допомогою спеціальних засобів для чищення як з пральною машиною, так і без неї. Про чудовий лайфхак з очищення подушок пише видання Express.

Як вивести жовті плями з подушок у пральній машині

У той час як більшість подушок можна прати в машині, деякі вимагають точкового чищення або лише хімчистки. Тому дуже важливо перевіряти етикетки догляду на подушці, перш ніж прати її таким чином.

Існує ефективний лайфхак, для якого знадобляться підручні засоби. Що потрібно робити:

Щоб відбілити пожовклі подушки, змішайте соду, оцет, пральний порошок та засіб для миття посуду в невеликій ємності та перемішайте. Помістіть подушку в пральну машину і додайте розчин, що чистить, як зазвичай під час прання.

Оскільки цей засіб чистий, він прилипає до поверхні подушки, тому потрібен другий цикл прання. Повторіть цикл прання, використовуючи лише гарячу воду, щоб видалити всі залишки.

Як вивести жовті плями з подушок без пральної машини

Якщо етикетка для догляду за подушкою вимагає ручного прання для очищення, випрайте подушку вручну з м’яким мийним засобом, щоб видалити жовті плями. Як діяти в цьому випадку:

Щоб відбілити подушки, заповніть велику ванну гарячою водою і додайте чверть склянки прального порошку. Щоб відбілити забруднені жовті подушки, використовуйте чверть склянки відбілювача або чверть склянки бури. Не використовуйте киплячу воду, щоб не пошкодити волокна.

Покладіть подушку в мильну воду і обережно розімніть її руками, щоб мийний засіб проник крізь тканину. Потримайте подушку під холодною водою, щоб змити залишки мила та бруду.

Не віджимайте подушку, щоб не пошкодити мікроволокно. Акуратно стисніть матеріал, щоб видалити якнайбільше води.

Якщо на ярлику зазначено, що не можна сушити подушку в сушарці для білизни, покладіть її на вулиці, щоб вона висохла на повітрі, періодично перевертаючи її. Для подушки, яку можна безпечно сушити в машині, помістіть в сушарку і додайте вовняні кульки для сушіння або тенісні м’ячі.

Для тих, хто не хоче використовувати відбілювач, рекомендується нанести на пляму невелику кількість харчової соди, а потім старою зубною щіткою втерти оцет. Брудні залишки потрібно стерти вологою ганчіркою.

Додамо, що необхідно чистити подушки, які можна прати в машині, що відбілює засобом не менше двох разів на рік. Завжди використовуйте щадний цикл віджимання та цикл полоскання під час прання подушок.

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