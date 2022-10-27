Як змусити вікна сяяти чистотою: неймовірно простий лайфхак з горілкою

Всього за один підхід ви повністю очистите все скло

Щоб відмити вікна в будинку, необов’язково купувати дорогий засіб для чищення. Достатньо приготувати його в домашніх умовах, щоб даремно не витрачатися на покупні варіанти. Очистити все скло в будинку можна як кукурудзяним крохмалем, так і за допомогою саморобного засобу на основі звичайної горілки.

Приготуйте натуральний і ефективний засіб для чищення вікон та інших скляних поверхонь на основі горілки, а також столового оцту. Про це пише cpykami.

Як ефективно відмити вікна

Змішуємо горілку з оцтом у пропорції 1:1. За бажанням, додайте пару крапель ефірної олії. Наносимо засіб губкою або, що набагато зручніше, — пульверизатором. Потім просто протираємо насухо ганчіркою з мікрофібри. Усе скло буде блищати чистотою!

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