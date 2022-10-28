Просто, бюджетно та ефективно: лайфхак, як відмити духовку від жиру, з яким впоратися навіть дитина

Більше не потрібно докладати сил, щоб відмити духовку.

Найважче в кожному приготуванні — це вимивати весь посуд і плиту після, а якщо ви використовували при цьому і духовку, чистити потрібно буде і її. Щоб вам було набагато легше і простіше, ми розповімо вам про елементарний спосіб, який допоможе позбутися жиру та бруду в духовці. Слід зазначити, що спосіб настільки легкий, що з ним упоратися навіть дитина.

Велика перевага цього способу в тому, що він дуже простий і бюджетний, але при цьому дуже ефективний, повідомляє Ukr.Media. Тому більше не потрібно докладати особливих зусиль або купувати дорогі спеціалізовані засоби.

Лайфхак з очищення духовки

Наберіть глибоку миску окріп і додайте до нього столову ложку нашатирного спирту, а потім поставте розчин у духовку на ніч. А наступного дня просто протріть забруднення ганчіркою. Нашатир зробить так, що бруд розм’якне, і відмити їх буде набагато простіше.

Другий спосіб — якщо ні нашатирю підійдуть і таблетки для посудомийної машини (можна купити навіть найдешевші) — і зробіть те саме. У глибокій мисці окропу розчиніть дві пігулки і поставте її духовку на ніч.

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