Як привести до ладу штори без прання: цей лайфхак може увігнати в ступор навіть бувалих господинь

Про цю хитрість покоївок мало хто знає

Фіранки на вікнах, такі як штори або тюль, перуть в машині або вручну не так часто, як інші атрибути інтер’єру. Але ж вони накопичують багато пилу.

Щоб не витрачати час на прання штор, багато покоївок, у найкоротші терміни і не витрачаючи сили на зайву роботу, використовують у своєму арсеналі один хитрий трюк. Вони знають, як надати шторам охайного вигляду, якщо на прання немає часу.

Як вичистити штори від пилу

Потрібно просто їх струсити: беремо рушник, скручуємо його в трубочку-джгут, а потім добре відбиваємо штори. Весь пил осяде вниз і залишиться тільки пропилососити і помити підлогу.

Раніше "Телеграф" писав, як відчистити пляму на оббивці дивану. Позбутися забруднення не так і складно, як може здатися на перший погляд.