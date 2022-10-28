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Буде блистіти як алмаз: всього один продукт із кухні забезпечить чистоту унітазу на довгий час

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як почистити унітаз і позбутися неприємного запаху — простий спосіб Новина оновлена 28 жовтня 2022, 23:11
Як почистити унітаз і позбутися неприємного запаху — простий спосіб. Фото freepik.com

Зробіть цю просту процедуру ввечері і отримайте "чистий" результат наступного дня

Питання, яке, напевно, цікавить кожну господиню: як і чим почистити унітаз, щоб сантехніка довго залишалася чистою, а неприємного запаху не було й близько? Виявляється, все просто!

Є спосіб, який допоможе прибирати рідше, при цьому зберігати унітаз у чистому вигляді якомога довше. Знадобиться тільки столовий оцет та туалетний папір.

Як почистити унітаз, щоб блищав і не було запаху

Відмотайте паперу стільки, щоб можна було покрити забруднену поверхню унітаза та застелити нею унітаз. Рясно змочіть папір оцтом, але так, щоб він не порвався. Потім залиште його в унітазі на ніч.

Також можна приділити увагу бачку: перекрийте воду, а бак спустошіть. Налийте туди оцет. Вранці увімкніть воду і спустіть.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися нальоту в унітазі. Все, що знадобиться, гарантовано вже є у вас вдома.

Теги:
#Унітаз #Оцет #Частка #Лайфхак