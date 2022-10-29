Як відмити душову кабіну: ефективні способи, які не заберуть багато часу та сил

Завдяки цим лайфхакам, ваша душова кабінка блищатиме і виблискуватиме.

Якщо не підтримувати чистоту ванни, згодом вона може втратити первинну білість і стане жовтою. Зіпсується гарний вигляд і душова кабіна, якщо за нею правильно не доглядати і не прибирати після прийняття душу. Щоб у вас не було таких проблем, "Телеграф" розповідає про корисні лайфхаки, які допоможуть підтримувати чистоту душової кабінки.

Як зазначає Ukr.Media, догляд за душовою кабіною справа з непростих, адже щоразу після купання на стінках швидко з’являються мильні розлучення, які щоразу потрібно прибирати. Багато хто відкладає це на потім, чим тільки посилює ситуацію. Ми пропонуємо вам кілька корисних порад, які полегшать прибирання у ванній кімнаті.

Як і чим відмити душову кабіну: ефективні лайфхаки

Перший — розведіть пів склянки перекису водню з половиною склянки спирту або горілки, і додайте одну столову ложку рідини для миття посуду та стільки ж ополіскувача посудомийних машин. Всю цю суміш розбавте двома склянками води. Залийте розчин у пульверизатор і можна обробляти кабінку. Досить всього трохи розпорошити кошти на пластик, а після витріть його насухо.

Другий — розведіть підлогу чашки оцту двома склянками води, залийте в розпилювач і ретельно розбризкайте на панелі душової кабіни. Такий засіб підійде для щоденного вуха, але він не впорається із сильними забрудненнями.

— розведіть підлогу чашки оцту двома склянками води, залийте в розпилювач і ретельно розбризкайте на панелі душової кабіни. Такий засіб підійде для щоденного вуха, але він не впорається із сильними забрудненнями. Третій – насипте в місткість 5 столових ложок соди, додайте ложку лимонної кислоти та розбавте все це водою. Нанесіть засіб на стіни кабіни і залиште на 10-15 хвилин, потім витріть губкою. Після цього розпорошіть розведений у воді оцет і протріть панелі насухо. Від розлучень не залишиться сліду.

Раніше "Телеграф" розповідав як приготувати ефективну пасту, що чистить, з дешевих і легкодоступних інгредієнтів, якою можна вимити весь будинок. Зазначимо, що таке "домашній" мийний засіб — безпечний та натуральний.