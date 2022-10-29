Усього пара таблеток цього засобу витягне весь бруд із пралки як магнітом

Машинка буде сяяти чистотою та білизною зсередини

У пральній машині з часом може з’явитися не тільки неприємний запах, але і бруд, що накопичився. Навіть якщо вам здається, що ваша "помічниця" з прання абсолютно чиста, проведіть просту перевірку.

Почистьте пральну машинку за допомогою несподіваного засобу. Під час прання ви побачите, наскільки брудною стане вода, пише cpykami.

Як і чим помити пральну машину всередині

Відправляємо в порожній барабан дві таблетки для посудомийних машин. Включаємо режим "бавовна 60 градусів". За кілька хвилин вода забрудниться, а за годину стане ще темнішою.

Таблетки витягують як магнітом найдрібніший бруд, що залишився в машинці після багаторазового використання.

Нагадаємо, що прибрати запах у пральній машинці можна за допомогою піни для гоління, і за допомогою копійчаного аптечного антисептика — хлоргексидину.