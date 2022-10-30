Як відбілити пожовклу мікрохвильовку: дешевий спосіб від досвідчених господинь
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"Помічниця" кожної господині стане як нова, якщо протерти її одним аптечним засобом
Буває з часом мікрохвильова піч починає жовтіти. Це може бути тому, що пристрій тривалий час стояв під прямим сонячним промінням. Саме в такому випадку корпус мікрохвильової печі, виконаний з пластику, втрачає свій первісний вигляд. Раніше ми писали, як прибрати неприємний запах із мікрохвильової печі.
Щоб позбавитися неприємного жовтого відтінку приладу, необов’язково купувати спеціальні засоби у магазинах. Достатньо відкрити аптечку та дістати з неї такий засіб, як димексид.
Як відбілити мікрохвильову піч
Одягніть рукавички. Нанесіть ліки на ватний диск і пройдіться ними пожовклими місцями. Після першого проведення диском із димексидом пластик поверне свій початковий білий колір. Сам процес відбілювання займе не більше п’яти хвилин.
Зазначимо, що використовувати димексид можна і для інших виробів із пластику, які втратили первісний вигляд.
Раніше ми писали про найпоширеніші помилки у користуванні мікрохвильовками, які бажано не порушувати, щоб техніка не ламалася.