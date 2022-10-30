Скільки разів на місяць потрібно чистити матрац: кілька дієвих лайфхаків

Для чищення матраца потрібні лише підручні засоби

Матрац є одним з найбільш часто використовуваних предметів меблів у будинку, але часто їм нехтують, коли справа доходить до чищення. Хоча чистити матрац потрібно не рідше одного разу на місяць, інакше там накопичиться не тільки бруд, а й можуть завестися пилові кліщі.

Видання Express ділиться лайфхаками, які допоможуть привести матрац до ладу в домашніх умовах і без зайвого клопоту та витрат. При чищенні матраца можна використовувати прості й натуральні інгредієнти.

Найкращий спосіб почистити матрац – почати з дезодорації. Помірно посипте матрац содою і залишити на годину, перш ніж пропилососити. Харчова сода є ідеальним підручним засобом для чищення матраців. Натуральний порошок є безпечним для використання на більшості тканинах.

Також можна збризкати постіль евкаліптовою олією. Використовуйте 20 крапель евкаліптової олії та 200 мл води для виготовлення розчину. Олія евкаліпта залишить після себе приємний і свіжий аромат. Якщо хочете, то можете застосувати ефірну олію лаванди, її також можна використовувати для дезодорації матраца. Злегка збризкайте матрац, щоб він не став надто вологим.

Як очистити матрац у домашніх умовах

Навіть якщо матрац виглядає чистим, він може містити тисячі пилових кліщів та відмерлі клітини шкіри. Регулярне чищення матраца допоможе зберегти його в хорошому стані та зменшить небажане накопичення бактерій.

Для підтримки чистоти матраца в ідеалі рекомендується провітрювати його щоранку, прибираючи простирадла не менше ніж на 20 хвилин, що дозволить повітрю циркулювати і допоможе випаровуватись зайвій волозі. А якщо у вас є наматрацник, то він допоможе підтримувати матрац у хорошому стані, адже його просто зняти та випрати. Бажано пилососити матрац щоразу, коли міняєте постільну білизну.

Для чищення матраца потрібні:

Пилосос

Засіб для миття посуду

Пральний порошок

Губка

Вода

Що потрібно робити:

Зніміть усі постільні речі та випрайте, дотримуючись інструкцій на етикетці. Пропилисосьте всю поверхню матраца насадкою для оббивки. Нанесіть на плями мийний засіб для посуду, промокніть їх, а потім промийте холодною водою. Дайте матрацу висохнути і знову пропилисосьте його, перш ніж замінити простирадло.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити в домашніх умовах подушки і вивести негарні жовті плями.