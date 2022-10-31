Ефективна "бомба" для усунення засмічення у раковині: з яких недорогих інгредієнтів приготувати

Ці компоненти є в оселі будь-якого українця

Періодично кожен стикався з проблемою усунення засмічення у раковині на кухні або у ванній кімнаті. Раніше ми вже писали, як запобігти такій проблемі — ділилися лайфхаком із харчовою содою. Тепер розповідаємо, які інгредієнти можна поєднати із цим засобом, щоб у результаті отримати ефективну "бомбу" від засмічень різної складності.

Для її приготування вам знадобиться та сама харчова сода, а також лимонна кислота, мийний засіб та зубна паста. Про це пише cpykami.

Як усунути засмічення в раковині за допомогою простих засобів

У кухлі чи іншій ємності змішуємо 2 ст. л. харчової соди (або кальциновану соду), 20 г лимонки (або оцту) та 1 ст. л. будь-якого мийного засобу. Для позбавлення від неприємного запаху додаємо в засіб 1 ст. л. зубної пасти (крім гелевої!). Добре все перемішуємо.

Чекаємо, поки з раковини піде вода, трохи проливаємо злив окропом, а потім потроху додаємо окріп в засіб і добре все перемішуємо до повного розчинення. Після чого заливаємо засіб у злив і залишаємо приблизно на пів години.

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