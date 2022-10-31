Як побороти цвіль і конденсат у будинку: на допомогу прийдуть чотири кімнатні квітки

Рослини можуть не тільки прикрасити вашу оселю, а й допомогти у вирішенні неприємних проблем

Цвіль у будинку виникає через надмірну вологість. Теплі приміщення, такі як ванні кімнати, наражаються на особливий ризик. Цвіль є поширеною проблемою в багатьох будинках, особливо з настанням сирої зимової погоди. Позбутися її можна не лише за допомогою хімічних засобів. Деякі кімнатні рослини також можуть зменшити конденсацію.

Кімнатні рослини не тільки гарні для прикрашання кімнати, а й чудово підходять для зниження вологості у будинку. Як пише видання Express, є чотири кімнатні квітки, які вбивають плісняву і конденсат.

Використання рослин для боротьби з пліснявою – це практичний та натуральний спосіб контролювати вологість у вашому будинку. Які кімнатні квіти протидіють появі плісняви та конденсату:

Англійський плющ. Відмінний вибір для невеликих ванних кімнат. Найкраще росте при яскравому непрямому світлі та потребує регулярного поливу, але не забувайте тримати його подалі від домашніх тварин, бо листя для них токсичне. З цієї причини англійський плющ чудово виглядатиме у підвісному горщику або на верхній частині шафи.

Відмінний вибір для невеликих ванних кімнат. Найкраще росте при яскравому непрямому світлі та потребує регулярного поливу, але не забувайте тримати його подалі від домашніх тварин, бо листя для них токсичне. З цієї причини англійський плющ чудово виглядатиме у підвісному горщику або на верхній частині шафи. Мирна лілія. Любить тінь і добре почувається при високій вологості, тому ідеальний вибір для місць, схильних до цвілі. Рослина поглинає вологу з повітря через своє листя і не потребує прямого сонячного світла, тож може рости при флуоресцентному освітленні.

Любить тінь і добре почувається при високій вологості, тому ідеальний вибір для місць, схильних до цвілі. Рослина поглинає вологу з повітря через своє листя і не потребує прямого сонячного світла, тож може рости при флуоресцентному освітленні. Тещин язик. Найкраще росте при яскравому світлі та теплих температурах, за ним досить легко доглядати, потрібний полив щотижня чи два.

Найкраще росте при яскравому світлі та теплих температурах, за ним досить легко доглядати, потрібний полив щотижня чи два. Пальми. Їхнє листя поглинає вологу. Пальми "Арека", бамбукові, "Леді", карликові фінікові та очеретяні – найкращі у боротьбі проти конденсації.

Також "Телеграф" писав, що кілька простих правил допоможуть зберігати у вашій оселі прийнятний рівень вологості та не допускати утворення грибка. А один простий лайфхак видалить плісняву з будь-якої поверхні.