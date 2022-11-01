Навіщо розкладати по квартирі активоване вугілля: хитрість, про яку мало хто знає

З цього аптечного засобу виходить чудовий замінник освіжувача повітря

Активоване вугілля стандартно входить у кожну аптечку. Цей корисний засіб активно використовують не лише для городницьких справ, а й у побуті.

Так, воно допомагає вирішувати такі побутові завдання, як усунення неприємних запахів. Активоване вугілля здатне прибирати "амбре" в холодильнику, а також під раковиною, де стоїть відро для сміття.

Як прибрати неприємний запах у квартирі

Ставимо під раковину тарілку з 5-8 таблетками активованого вугілля, або в холодильник. Але й на цьому хитрість не закінчується.

Активоване вугілля можна розставляти по всій квартирі, попередньо капнувши на нього трохи ефірної олії. Таблетки утримують приємний аромат, який поширюється кімнатою. Так само працюють ароматизовані пігулки і в шафі — від одягу та інших речей буде відчуватись приємний аромат.

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