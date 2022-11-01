Потрібна лише одна капсула: з чим вимити підлогу до ідеального блиску

Підлога сяятиме як ніколи раніше

Миття підлоги, особливо у великій родині, займає у господинь багато часу. Та й знайти універсальний засіб, який би підходив як для лінолеуму, так і для паркету, не так просто.

Названо один секретний інгредієнт для миття підлоги, щоб вона залишалась чистою удвічі довше. Знадобиться лише гаряча вода і одна капсула для прання білизни.

Як помити підлогу, щоб довше залишалась чистою і блищала

Набираємо воду температури 60 градусів у таз. Кидаємо туди капсулу для прання білизни. Чекаємо, поки вона розчиниться. Потім миємо підлогу, як зазвичай. Якщо боїтеся, що на поверхні залишаться частинки мильного засобу, рекомендується вимити підлогу по другому колу простою водою.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні в оселі, щоб блищали і довго були чистими.