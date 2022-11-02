Всього один простий засіб очистить унітаз від нальоту: результат з першого застосування

Ефективний засіб є на кожній кухні.

Чим очистити унітаз від нальоту — питання, яким напевно задавалася кожна домогосподарка під час прибирання. І навіть якщо щодня мити сантехніку різною "хімією" — це не означає, що наліт не з’являтиметься. На жаль, але буде. Що ж робити і як повернути унітазу первісний вигляд читайте далі.

Як зазначає видання prostoway, щоб унітаз знову став білим, як при покупці, потрібно піти на кухню та взяти один засіб. Зауважується, що побачити результат можна вже після першого застосування. І цей засіб – це лимонна кислота.

Як відмити унітаз від нальоту лимонною кислотою

Для очищення старого нальоту візьміть 2 ст. лимонної кислоти, засипте в унітаз і залиште на 15 хвилин|мінути|. Після цього щіткою із ручкою почистьте сантехніку. Частина нальоту має відпасти, а частина просто розчиниться.

Якщо ж у вас більш запущена ситуація і грубий шар нальоту, спочатку вимочіть зі стінок воду губкою. Після засипте 2 ст. лимонної кислоти, додайте 1 ст.л. соди та 200 мл теплої води, але не окропу, щоб унітаз не тріснув.

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