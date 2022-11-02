Як прати штори, щоб потім їх не прасувати: хитрість, яка значно економить час
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Навіть із здавалося б безвихідної ситуації можна знайти вихід.
Коли під час прибирання справа доходить до прання штор — сил і терпіння на їхнє прасування просто не залишається. По-перше, щоб перепрати довжелезні тюлі та фіранки потрібно багато часу, після потрібно дочекатися, щоб вони висохли, а потім ще їх треба й гладити. Не кожна господиня це вивезе.
Однак є дуже простий спосіб, як полегшити собі життя. Все що потрібно, це під час прання до пральної машинки додати воно засіб, повідомляє портал " Смачно+ ". Завдяки цій маленькій хитрості тюль не виглядатиме м’ятим.
Як випрати штори, щоб їх не довелося гладити
Все, що потрібно зробити — це випрати штори з кондиціонером. Завдяки цьому способу тканина при віджиму м’ятиметься набагато менше. Також праска не знадобиться, якщо розвішувати штори злегка вологими, щоб вони не сохли у складеному стані.
В ідеалі можна придбати парогенератор. З його допомогою можна упорядкувати штори з важких матеріалів.
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