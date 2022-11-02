Простий спосіб позбутися чорної плісняви навколо вікон: знадобиться один дешевий продукт

Підручний інгредієнт, який допоможе вирішити проблему із пліснявою, знайдеться у кожному будинку

У холодні місяці навколо вікон у будинку часто накопичується конденсат і в результаті з’являється цвіль. Некрасивий чорний грибок не тільки псує зовнішній вигляд кімнати, а може негативно позначитися на самопочутті. Щоб не дати цвілі розростись, потрібно діяти оперативно.

Видання Express ділиться одним ефективним лайфхаком, який допоможе прибрати цвіль навколо вікон. Перевага цього способу в тому, що він не вимагає витрат і не передбачає використання агресивної хімії. Головний підручний продукт, який вам знадобиться, звичайний оцет.

Як видалити цвіль навколо вікна

Щоб прибрати віконну плісняву назавжди, вам знадобиться простий розчин оцту. Не забудьте одягнути рукавички, щоб уникнути роздратування при обробці грибкових відкладень. Що потрібно робити:

Просто наповніть пульверизатор нерозбавленим оцтом і рясно розпорошіть його на чорні плями грибка. Оцту потрібен час, щоб зруйнувати цвіль, тому необхідно залишити його на одну годину. Використовуйте щітку, що чистить, і теплу воду, щоб видалити зайві плями з вікна, і протріть його ще раз.

Додамо, що дерево з більшою ймовірністю схильне до проблем з пліснявою. Тому грибок на дерев’яній віконній рамі може поступово призвести до її псування. Деревина утримує вологу, що робить її ідеальним місцем для утворення та розвитку чорної плісняви. Подумайте про фарбування дерев’яних рам та ретельно очистіть стики, на них не повинно бути пилу й вологи. Це можна зробити після того, як ви обробили рами оцтом і залишили сохнути.

Також "Телеграф" писав, що протидіють появі плісняви в будинку деякі кімнатні квіти. Особливо вдало їх розміщувати у ванній кімнаті, де найбільша вологість у житлі.