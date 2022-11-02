Блискуча кухонна мийка без розводів: три легкі лайфхаки дадуть ідеальний результат

На допомогу в прибиранні прийдуть підручні засоби

Кухонні мийки є одним з найчастіше використовуваних приладів в будинку, але чи часто ви їх миєте? Зазвичай раковина на кухні використовується щодня. Незважаючи на це, багато людей не розуміють, як часто вони мають чистити мийку. Хоча провести чищення раковини на кухні можна лише використовуючи натуральні продукти.

Як пише видання Express, в ідеалі мити раковину на кухні потрібно щодня. Навіть якщо ви не бачите бруду, мийка – це чудове середовище для мікробів та бактерій у вашому будинку. Тому придивіться до простих лайфхаків з чищення раковини на кухні.

Як очистити раковину на кухню за допомогою підручних продуктів

Оцет — повністю натуральний спосіб дезінфекції та очищення. Його можна використовувати на мийках з емалі, кераміки та нержавіючої сталі. Якщо побоюєтеся, перед використанням оцту перевірте рідину на невеликій ділянці мийки.

Лайфхак для мийки з нержавіючої сталі:

Насипте в раковину харчову соду, потім за допомогою губки потріть поверхню круговими рухами.

Сода м’яко очищає, не дряпаючи нержавіючу сталь. Потім протріть раковину оцтом. Шипіння — нормальна реакція цих продуктів.

Промийте раковину водою, потім протріть лимоном, щоб позбавитися легкого запаху оцту.

Для додаткового блиску налийте трохи оливкової олії на шматок кухонного рушника і натріть їм мийку.

Лайфхак для керамічної раковини на кухні:

Приготуйте розчин із половини води та половини оцту. Змочіть у ньому м’яку тканину і обережно протріть раковину. Це повинне допомогти видалити будь-які плями або відкладення вапняного нальоту.

Слідкуйте за тим, щоб оцет не контактував з керамічною поверхнею, оскільки кислота може її пошкодити. Використовуйте стару зубну щітку, щоб почистити складні ділянки. Після завершення промийте раковину теплою водою.

Використовуйте половинку лимона, щоб протерти поверхню раковини. Ви можете залишити мийку на півгодини, перш ніж знову промити теплою водою. Це допоможе усунути будь-які запахи та додасть приємного блиску поверхні.

Лайфхак для емальованої кухонної мийки:

Зробіть розчин із половини води та оцту. Як і у випадку з керамічною раковиною, мити поверхню потрібно швидко, щоб не зашкодити кислотою. Зануріть м’яку тканину в суміш і протріть нею поверхню раковини, перш ніж змити водою.

Якщо є стійкі плями, спробуйте змішати соду з невеликою кількістю води, доки не вийде щось схоже на зубну пасту. Візьміть зубну щітку та нанесіть суміш на забруднення. Знову промийте раковину і використовуйте м’якоть половини лимона, щоб видалити будь-які запахи і надати поверхні красивий блиск.

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