Навіщо посипати сіллю губку для миття посуду: цей хитрий лайфхак придумали не просто так

Обов’язково робіть так, якщо не хочете мати проблем із бактеріями

На які хитрощі тільки не йдуть господині, щоб зробити собі побут трохи легшим! Деякі маніпуляції проводять і з губками для миття посуду. Наприклад, з корисними цілями роблять у губках дірку або кладуть її в пральну машинку.

У цьому матеріалі розповідаємо, для чого посипати сіллю кухонну губку, а потім ще й поливати її оцтом. Корисним лайфхаком поділилися на cpykami. Виявляється, ці дії потрібні для того, щоб позбутися бактерій.

Як видалити бактерії з губки для миття посуду

Засипаємо губку ложкою солі, потім заливаємо оцтом. Залишаємо на 15 хвилин, потім перевертаємо на інший бік. Після цього промиваємо губку.

Додамо, що з метою безпеки для свого здоров’я губку слід очищати так хоча б один раз на тиждень, а краще взагалі міняти на нову.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому губки для миття посуду різного кольору. Виявляється, що кожен колір губки має своє призначення.