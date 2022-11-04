Як повернути білизну пластику на побутовій техніці: бабусині засоби, які 100% допоможуть

Колишній блиск допоможуть повернути звичайні засоби, які є на кожній кухні.

Найчастіше побутова техніка — білого кольору, що, з одного боку, дуже красиво, але з іншого — вона швидко забруднюватиметься, а це додаткове прибирання. Втім, є звичайно і кольорові варіанти, проте вони не завжди підходять за стилем, а бруд на них сідати так само, як і на білі варіанти. Що ж робити, щоб повернути білому пластику на побутовій техніці колишню білизну та блиск? Засіб дуже простий.

Як повідомляє портал "Смачно+", такими ефективними засобами користувалися ще наші бабусі, відмиваючи білий пластик. І також великий плюс — ці "миючі" завжди є на кожній кухні.

Як повернути білизну білому пластику на кухні

Два "чарівні" засоби, які допоможуть зробити вашу білу техніку як нову, — це оцет і сода. 70%-й оцет відмінно впоратися з невеликими плямами, а ось сода прийде на допомогу в більш запущених випадках.

Як це працює:

оцет — надягніть рукавички, змочіть засобом ватний тампон і потріть забруднені місця на техніці. Потім промийте все за допомогою теплої води та засобу для чищення.

сода — змішайте порошок з невеликою кількістю води, щоб вийшла кашка. Далі все просто — використовуйте цю суміш як засіб для чищення. Жовтий наліт зникає миттєво.

І як бонус, ще він корисний засіб – зубна паста. Розведіть її з водою у співвідношенні один до двох та нанесіть на пластикові поверхні. Після того, як вона засохне, протріть все сухою ганчіркою.

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