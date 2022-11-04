Краще за будь-який освіжувач: ці чотири натуральні інгредієнти усунуть неприємний запах у ванній і туалеті

Впоратися з неприємним запахом можна навіть без хімії

Побутові запахи можуть з’явитися в будь-якій кімнаті будинку, але у ванній виникають найчастіше, у тому числі й усередині пральної машини. Якщо ви не хочете використовувати освіжувачі, куплені в магазині, то є відмінні природні засоби для усунення стійких запахів у ванній кімнаті та туалеті.

Через вологість і вогкість у приміщенні може з’явитися сильний запах, тому важливо, щоб ваша ванна кімната виглядала і пахла свіжо. Багато звичайних предметів домашнього вжитку служать натуральними дезодорантами, ймовірно, більшість з них ви легко знайдете під рукою. Лайфхакамі, які є відмінною альтернативою використанню освіжувача та хімічних засобів для чищення, ділиться видання Express.

Ефірні олії

Ефірні олії можна ефективно використовувати для маскування будь-яких запахів, що вже накопичилися. Їх можна додати в спрей або дифузор, а також просочити ними тканину або ватяні тампони, розкладеними по всій ванній кімнаті. Чим сильніший запах, тим краще для вашої ванної кімнати. Ідеально підійде перцева м’ята та евкаліпт.

Лимонний сік

Лимон є найбільш поширеним ароматом, що використовується в комерційних засобах для чищення, і ще більш ефективний у своїй натуральній формі. Ви можете додати тертий свіжий лимон під обід унітазу або помістити лимонний сік в унітаз на ніч. Як альтернативу випробуйте такий лайфхак:

Закип’ятіть воду і додайте пару нарізаних лимонів.

Залишіть натуральний дезодорант у ємності у ванній кімнаті. Це наповнить ванну свіжим цитрусовим ароматом, усунувши будь-які стійкі запахи.

Сірники

Для дуже швидкого ефекту можна застосувати лише один сірник. У разі надзвичайної ситуації дим від сірника – це простий спосіб замаскувати та розсіяти запах. Якщо відкриєте вікно, це допоможе створити повітряний потік, щоб дим просочувався через кімнату.

Харчова сода й оцет

Усунути наявні запахи легко за допомогою різних інгредієнтів, хоча в довгостроковій перспективі найкраще підійде суміш із трьох поширених засобів для чищення — соди, білого оцту й лимонного соку. Цією сумішшю можна видаляти плями та бруд.

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