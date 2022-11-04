Предмети домашнього вжитку, які не можна чистити харчовою содою: відновлення може коштувати дорого

Бажано уникати соди при чищенні деяких побутових речей, і ось чому

Харчова сода — прекрасний натуральний засіб для чищення, який можна використовувати для прибирання безлічі приміщень в будинку, наприклад, для усунення засмічення в раковині. Однак є речі, які краще не чистити цією білою речовиною.

Як пише видання Express, цей предмет домашнього вжитку по праву цінується за здатність боротися з брудом у будинку, від підлоги на кухні до раковини у ванній. Список речей, які ви можете очистити за допомогою харчової соди, здається нескінченним — чи використовуєте її для миття вікон або для боротьби зі шкідниками. Але незважаючи на всю універсальність, на деяких побутових предметах краще не використовувати цю речовину.

Є щонайменше п’ять поверхонь і предметів меблів, на яких не можна використовувати харчову соду.

Стільниці з кварцу чи мармуру

Сода може пошкодити поверхню з часом, у результаті стіл втратить свій блиск. Натуральний камінь, такий як мармур, кварц або будь-який інший тип, це дорогий матеріал, тому відновлення будь-якого пошкодження може бути дорогим. Виручить простий лайфхак: протріть кухонні стільниці рідиною для миття посуду та водою або спеціальним засобом для чищення мармуру.

Їдальня з срібла або золота

Харчова сода — найшвидший спосіб зіпсувати красу столового срібла чи золота. Це дуже м’які метали, які не витримують абразивну дію харчової соди. Таке чищення не тільки зіпсує обробку, а може призвести до повного зникнення покриття. Срібло після соди може помітно потьмяніти. А ось засіб для миття посуду та тепла вода такому посуду не зашкодить.

Дерево

Уникайте використання харчової соди, якщо хочете отримати блискучу дерев’яну підлогу. Харчова сода лише зашкодить або деформує тверду деревину. Більше підійде для прибирання мильна вода.

Предмети з великими тріщинами чи заглибленнями

Харчова сода може залишати запорошений білий наліт після висихання, а це означає, що на певних поверхнях вона може принести більше шкоди, ніж користі. У "чорному списку" для соди клавіатури, миші, пульти від телевізорів та ротангові меблі.

Алюміній

Харчова сода може використовуватись для очищення більшості металевих поверхонь. Однак з алюмінієвим посудом потрібно поводитися дбайливо. Алюмінієві каструлі та сковороди почнуть окислюватися, якщо на них часто наносити харчову соду, що призводить до зміни кольору.

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