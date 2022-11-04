Як "реанімувати" черствий хліб: корисний лайфхак від британського шеф-кухаря (відео)

Це дуже простий спосіб, і він дійсно працює

"Твердий, як камінь, хліб стане м’яким і свіжим, як маргаритка", каже відомий британський шеф-кухар Трістан Уелч.

У своєму блозі в Інстаграмі кулінар пояснює своїм підписникам, як "оживити" черствий хліб. Річ не йде про пліснявий виріб.

Що потрібно зробити, щоб розм’якшити черствий хліб

Уелч радить спочатку намочити хліб, наприклад, під краном. Важливо, щоб черствий хліб добре просочився водою. Коли продукт стане дуже вологим, поміщаємо його в нагріту до 200 градусів духовку приблизно на п’ять хвилин. Потім дістаємо хліб із духовки і даємо кілька хвилин охолонути. Далі нарізаємо його та подаємо до столу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити хліб від цвілі. А також ми поділилися найпростішою хитрістю, що робити, щоб яблука не темніли під час готування, а виглядали свіжими та апетитними.