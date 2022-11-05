Жир із ручок плити зникне всього за п’ять хвилин: перевірений бабусин спосіб

Засіб впоратися навіть із застиглим жиром.

Як не крути, а кухня — це найбрудніше місце в будинку, де збирання проводиться найчастіше. Якою б акуратною не була господиня, бризки жиру все одно розлітаються на кухонні поверхні, та й іноді витерти руки, перш ніж відкрити духовку, щоб перевірити готовність страви, не завжди є час. Тому й виходить "додаткова" робота, адже якось треба цю ручку потім відмити.

Відмінним помічником у такій роботі є перевірений часом бабусин лайфхак, повідомляє портал "Смачно+". Зазначає, що завдяки цьому способу ручки плити, вкриті навіть застиглим жиром, блищатимуть як нові.

Як відмити жирні ручки плити

Щоб довести свою плиту до ідеального стану, вам знадобиться сода і перекис водню. Як це працює:

Дві ложки соди змішайте з ложкою перекису, щоб у результаті вийшла суміш, яка за консистенцією нагадує сметану чи кашу.

Нанесіть розчин на ручки густим шаром та залиште на п’ять-десять хвилин.

Потім візьміть стару непотрібну зубну щітку і пройдіть нею по всіх проблемних місцях.

В кінці протріть поверхню губкою або ганчіркою, щоб видалити залишки розчину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що величезна кількість мікробів накопичується на кухонних ручках. Підтримати гігієну можна навіть без агресивних хімічних відбілювачів чи дезінфекторів.