Не поспішайте викидати: як намертво склеїти підошву взуття, що лопнула, содою

Не поспішайте викидати взуття чи нести до шевця

Осінь — дуже підступна пора. Як тільки "потішать" дощі — на вулиці сльота, калюжі та інші малоприємні атрибути цієї пори року. По-своєму страждає від цього взуття: воно брудниться, а якщо підошва ще й лусне, ходіння по воді забезпечено.

В останньому випадку взуття можна врятувати, але тільки заходи слід вживати терміново. Для цього зовсім необов’язково поспішати у взуттєву майстерню, пише cpykami. Впоратися з таким дефектом можна самостійно.

Як склеїти підошву взуття, що лопнула, содою

Взуття має бути повністю сухе. Протираємо місце склеювання рідиною для зняття лаку. Потім посипаємо соду під підошву, що лопнула, додаємо суперклей, міцно притискаємо. Робимо те ж саме на стику підошви, що лопнула.

Таке взуття ви поносите ще кілька місяців, проте все ж остерігайтеся дощу.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити підошву білого взуття від бруду лише за 10 хвилин.