Від жовтої смужки в унітазі не залишиться і сліду, якщо застосувати один харчовий продукт

Не потрібно витрачатися на хімічні засоби для прибирання

Щоб унітаз був ідеально чистим, достатньо лише регулярно його чистити, не допускаючи появи патьоків іржі та вапняного нальоту. Щоб не купувати різну дорогу "хімію", досвідчені господині використовують народні способи очищення унітаза, наприклад зі звичайною сіллю або шипучим аспірином — вони більш екологічні.

Також є ще один спосіб, який допоможе прибиратися рідше, при цьому зберігати унітаз у чистому вигляді якомога довше. У цьому нам допоможе столовий 9%-вий оцет, пише belnovosti.

Як прибрати жовті патьоки в унітазі

Змочуємо в оцті серветки або паперовий рушник. Приклеюємо їх до забруднених місць. Залишаємо на кілька годин, а краще на ніч. Далі миємо унітаз. Замість мийного засобу можна використовувати харчову соду, розвівши її водою до консистенції густої сметани.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися нальоту в унітазі. Все, що знадобиться, гарантовано вже є у вас вдома.