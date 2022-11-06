Шкаралупа "відлітатиме" за секунду: що потрібно зробити з яйцями, щоб вони легко чистилися

Всього одна маленька деталь — і вам більше не доведеться мучитися зі шкаралупою

Багато домогосподинь під час варіння яєць додають у воду сіль або соду, адже таким чином нібито шкаралупа не прилипатиме під час чищення. Однак такий "лайфхак" насправді зовсім не працює — розповідаємо чому, і як все ж таки зробити так, щоб легко очистити яйця від шкаралупи.

Як повідомляє портал "Смачно+", сода і сіль лише роблять гірше, оскільки час загустіння білка тільки збільшується, після чого відокремити шкаралупу без зайвих фрагментів не вийде. А у разі використання соди ще й є ризик отримати неприємний присмак яєць. Що ж робити?

Що потрібно зробити, щоб яйця легко чистилися

Найбільш правильним виходом зі становища буде використання холодної води з крижаними кубиками. Різкий перепад температур після варіння створить повітряний "бар’єр" між "захисним" шаром яйця та його "начинкою".

Однак варто додати, що ніякий лід не допоможе, якщо ви взяли для приготування занадто свіжі яйця або з-під молодої курки. Проте в інших випадках діє безвідмовно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно нарізати яйця, щоби жовтки не кришилися. Цей лайфхак також ефективний при нарізанні вареної картоплі.