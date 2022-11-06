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Як випрати штори, не знімаючи їх з карниза: метод дивує своєю простотою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як освіжити штори, не перучи їх
Як освіжити штори, не перучи їх. Фото pexels.com

Максимально простий метод, який полегшить вам прибирання.

Напевно, кожна господиня погодиться, що прання штор — це одна з найважчих і найнеулюбленіших робіт по будинку, яку всі намагаються якомога довше уникнути. Однак на шторах осідає багато пилу, від чого їх зовнішній вигляд псується, та й у будь-якому випадку згодом їх треба випрати.

Виявляється, є дуже простий, але ефективний спосіб прання штор, при якому вони так само залишаються висіти на карнизі, повідомляє портал "Смачно+". Докладніше про метод – читайте далі.

Як випрати штори, не знімаючи їх

  • Перше, що потрібно зробити — це ретельно пропилотяжити штори з обох боків, щоб пішов увесь пил, який липне до тканини.
  • Після цього приготуйте мильний розчин — впорається звичайне господарське мило, натерте на тертці і розведене у воді. Звичайною губкою потріть місця забруднень.
  • Потім піну та мильні розлучення видаліть серветкою з мікрофібри, і залиште штори висихати природним шляхом. Якщо у вас є парогенератор, можна скористатися ним для сушіння.

Раніше "Телеграф" писав, як відчистити пляму на оббивці дивану. Позбутися забруднення не так і складно, як може здатися на перший погляд.

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#Прибирання #Прання #Штори