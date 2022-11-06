Вікна будуть сухими: три недорогі рішення, які видаляють конденсат

Допоможуть впоратися з вологою на підвіконні підручні засоби і не тільки

Конденсат може покривати вікна протягом усієї холодної пори року, оскільки низькі температури контрастують з теплом усередині будинку. Вирішити сезонну проблему можна як за допомогою кімнатних рослин, які "заважають" цвілі, так і використовуючи недорогі підручні інгредієнти.

Із зайвою вологою на підвіконнях потрібно боротися оперативно, інакше є ризик виникнення цвілі. Є як мінімум три нехитрі способи позбутися води в таких місцях. Про лайфхаки з боротьби з конденсатом на вікнах пише видання Express.

Наповнювач для котячого лотка

Дуже незвичайний, але ефективний спосіб впоратися з конденсатом на вікнах. Просто наповніть носок наповнювачем для котячого туалету та залиште на підвіконні. Гранули для котячих туалетів призначені для поглинання екскрементів домашніх тварин, тому вони також поглинають вологу з повітря. Періодично спустошуйте та знову наповнюйте тканину. Шкарпетки бажано міняти щомісяця, бо вони стають вологими й можуть неприємно пахнути.

Сіль

Пару ложок солі в будь-якій ємності помістіть на підвіконня і вже наступного дня помітите, що краплі води перестали накопичуватися на склі та рамі. Сіль — натуральний продукт, що абсорбує і допомагає боротися з вологістю в будинку, це найпростіший спосіб зробити саморобний осушувач повітря. Якщо сіль почорніла або стала вологою, вона досягла максимального рівня насичення і її слід замінити.

Осушувач

Одноразові осушувачі справді гарні. Речовини, що поглинають вологу, точно спрацюють. Просто поставте засіб у кутку підвіконня. Купити осушувач можна в магазині чи онлайн. Зазвичай він складається з пластикового контейнера, в якому міститься кристалічний осушувач або абсорбувальний хімікат.

Якщо через конденсат на вікнах у будинку завелася пліснява, то треба діяти негайно. Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко позбутися чорного грибка на вікнах.