Впорається зі стійкими плямами і не тільки: як використовувати крем для гоління у прибиранні

Косметичний засіб має властивості, завдяки яким стане у нагоді в господарстві

Багато підручних засобів добре підходять для використання в побуті. Та ж харчова сода – дешевий та ефективний засіб, який може впоратися навіть із засміченням у раковині. Косметичні продукти теж іноді застосовують при чищенні, наприклад, піну для гоління – цей несподіваний продукт має більше можливостей для прибирання житла, ніж очікується.

Крем або піна для гоління — один із засобів, який можна сміливо задіяти не за прямим призначенням. Три геніальні способи використання піни для гоління в господарстві розповіло видання Express. Лайфхаки дуже прості, але працюють на 100%.

Як використовувати піну для гоління в побуті

По-перше, це прибирання туалету. Використовуйте крем для очищення та видалення туалетного запаху. Він також продезінфікує туалетну щітку. Що потрібно робити: розпорошіть піну для гоління на йорж для унітазу і відітріть весь унітаз і U-подібний вигин.

Ванна так само може бути очищена цим продуктом. Просто намильте ванну засобом, перш ніж відполірувати. Піна надасть блиску.

По-третє, піну для гоління можна використовувати для видалення плям з килимів. Як працює лайфхак: розпорошіть засіб на плями на килимі й залиште на 20 хвилин — пляма зникне.

Піна для гоління — напрочуд хороший засіб для чищення завдяки поєднанню мила, зволожувальних та інших інгредієнтів.

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