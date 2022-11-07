Що нанести на шпалери, щоб вони видалялися легко і великими шматками: лише одна хитрість

Рецепт суміші, яка готується з простих та недорогих компонентів

Коли виникає бажання оновити інтер’єр, багатьом доводиться переклеювати шпалери. Купити нові та поклеїти їх самостійно ще можна, а ось видалення старого паперового оздоблювального матеріалу буває не під силу навіть досвідченим ремонтникам.

В цьому випадку старі шпалери відриваються лише маленькими шматочками, а на стіні залишаються величезні білі сліди, прибрати які дуже складно. Щоб їх легко та швидко зняти, доведеться здійснити попередню обробку, пише belnovosti.

Як легко зняти старі шпалери зі стіни

Спочатку готуємо суміш з оцту, кондиціонера для білизни та чистої рідини високої температури. Ретельно перемішуємо компоненти у глибокій ємності та наносимо на старі шпалери. Через чверть години беремося за видалення паперу. Все дуже просто!

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