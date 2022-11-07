Як легко відмити жир зі сковорідки: простий метод, який не вимагає великих зусиль

Води та мийного засобу для миття посуду можна взяти мінімально

Господині, які найчастіше готують страви з великою кількістю олії, знають, що цей жирний інгредієнт здатний перетворити процес миття сковорідки на справжній кошмар. На це йде багато часу, особливо мийного засобу.

Досвідчені кулінари знають, як мити сковороду так, щоб уникнути цього, пише belnovosti. Цей метод передбачає мінімальну кількість води та мийного засобу для миття посуду.

Як відмити жирну сковороду

Залишки олії виливаємо в банку, а потім просто викидаємо у відро для сміття. Або можна взяти пакет, потім зав’язати та викинути його. Далі залишки олії зі сковороди до сухості витираємо за допомогою паперових рушників або серветок. Після цього відмити сковороду буде дуже легко.

Раніше "Телеграф" писав, як відмити від жиру скляну кришку сковороди чи каструлі.