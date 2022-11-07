Цвіль буде повертатися: два підручні засоби, які не діють проти грибка

Деякі натуральні компоненти дуже слабкі проти плісняви

Цвіль може з’явитися у приміщенні з кількох причин, особливо у холодні місяці року. Часто грибок розростається через конденсат на вікнах, з яким можна легко впоратися за допомогою одного методу. Якщо ви не використовуєте агресивну хімію при прибиранні, то потрібно знати про два способи натурального очищення, яких слід уникати у разі боротьбі з пліснявою.

Як пише видання Express, при прибиранні потрібно остерігатися не тільки сильних хімікатів. Деякі натуральні інгредієнти також можуть завдати більше шкоди, ніж користі, коли справа доходить до боротьби зі спорами грибка. Так, оцет і вода в деяких випадках є двома найбільш неефективними засобами.

Оцет — відмінний природний очищувач, оскільки має біоцидні властивості та може вбивати певні види плісняви. Однак оцет може пошкодити пористі матеріали. Тому краще придивитися до такого лайфхака: очищати за допомогою оцту лише такі поверхні в будинку, як плитка у ванній та кухні. Але це справді не найкращий варіант для інших кімнат. Речовина може роз’їдати дерево, метал, мармур, шпалери й стіни.

Тепла мильна вода ефективна для багатьох видів домашніх прибирань, але видалення плісняви до них не належить. У деяких людей може виникнути спокуса спробувати усунути грибок максимально екологічним способом — за допомогою невеликої кількості теплої води. І хоча ви можете позбутися більшої частини видимої плісняви, протерши теплою водою, всі спори видалити не вдасться. Більше того, волога сприяє зростанню плісняви. Вода просто видалить видиму плісняву, практично не вбиваючи її. Навіть якщо ви додасте мило у воду, цього недостатньо. Ви побачите, що цвіль повертатиметься.

Як правило, найкраще використовувати інший лайфхак: для натурального очищення підійде кислотність інгредієнтів, що очищають, таких як лимонний сік — він видалить навіть глибоко укорінені спори.

Як позбутися плісняви в будинку без хімікатів

Для пористих поверхонь, які не можна очистити оцтом, найкращим варіантом буде харчова сода. Лайфхак дуже простий:

Додайте чверть чайної ложки харчової соди дві чашки води і перелийте в пульверизатор. Розпорошіть на спори плісняви і протріть ділянку щіткою. Змийте водою, повторіть процедуру і дайте поверхні повністю висохнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що непогано протидіють плісняві та конденсату в будинку деякі кімнатні рослини.