Що потрібно додати в молоко, щоб продовжити термін його придатності: дієвий лайфхак

Молоко залишатиметься свіжим довше, якщо дещо зробити відразу після відкриття упаковки

Прості правила зберігання продуктів допомагають продовжити термін придатності. І якщо реанімувати черствий хліб допоможе один незвичайний трюк, то молоко, що зіпсувалося, годиться тільки для випічки. Тому важливо дотримуватися деяких нюансів при зберіганні цього продукту.

Про лайфхаки, які продовжать період зберігання молока, пише видання Express. Усього кілька нехитрих рекомендацій допоможуть зберегти цей продукт свіжим до 10 днів. І навіть трохи довше, якщо ви використаєте один дешевий продукт-помічник.

Залежно від типу молока, яке ви використовуєте, після відкриття воно може зберігатись від чотирьох до десяти днів, якщо зберігати його в холодильнику. Тим не менш, ви можете трохи збільшити цей термін за допомогою цього лайфхаку. Його суть полягає в тому, щоб у молоко після відкриття додати сіль. Що потрібно робити:

Додайте дрібку солі в коробку відразу після відкриття. Сіль є консервантом і перешкоджає зростанню бактерій. Обов’язково добре струсіть коробку і помістіть продукт у холодильник якнайшвидше.

Для досягнення найкращих результатів зберігайте молоко у прохолодній частині холодильника. Тож дверцята — не варіант, це найтепліша частина холодильника, оскільки знаходиться якомога далі від системи охолодження. Натомість тримайте молоко в задній частині середніх або верхніх полиць для максимального охолодження та продовження терміну зберігання.

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