Навіщо заморожувати засіб для миття посуду у формочках: корисна хитрість

Цей трюк вражає своєю простотою та економією

Чому і навіщо досвідчені господині кладуть у морозилку не тільки покупний, але й саморобний засіб для миття посуду? Відповідь проста: для економії!

Про корисний лайфхак розповіли у блозі simple & fast на YouTube. В ролику розповіли, як зробити своїми руками губку, що самопіниться. У цьому випадку мийного засобу для миття посуду вистачить на більший термін. Ви можете реально заощадити, і до того ж буде дуже комфортно мити посуд.

Заморозьте засіб для миття посуду у формах

Розливаємо рідину для миття посуду у форму для льоду (краще взяти силіконову). Закриваємо плівкою, відправляємо в морозилку на 2 години. У губці робимо отвір ножем, але не прорізаємо до кінця. Дістаємо форму, виймаємо один кубик засобу для миття посуду, поміщаємо всередину губки глибше, і готово!

Раніше "Телеграф" писав, як відмити від жиру скляну кришку сковороди чи каструлі.