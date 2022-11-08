Чому не варто замочувати пуховик перед пранням: ризикуєте залишитись без куртки

Щоб не зіпсувати свій верхній одяг – обов’язково скористайтеся цими порадами.

На вулиці стає все холодніше і холодніше, а це означає, що настав час діставати з шаф теплі куртки та пуховики. І звичайно ж упорядковувати їх. Оскільки погода зараз не дуже тішить сонечком, сподіватися на те, що пуховик швидко висохне на балконі — не варто, тому є варіанти, як упорядкувати куртку без прання. Однак якщо вам все ж таки потрібно випрати пуховик — зверніть увагу на ці поради.

Що можна і не можна робити з пухом перед та під час прання, розповідає портал prostoway. При цьому обов’язково вивчіть, що написано на бирці вашої куртки, щоб одразу уникнути неприємностей.

Як правильно прати пуховик

По-перше, не варто замочувати куртку перед пранням, адже надмірна волога тільки зіпсує ваш верхній одяг. Через те, що мокрий пуховик довго сохне, може:

зіпсуватися чи навіть почати гнити пух;

з’явиться неприємний запах, зумовлений появою плісняви;

зіпсуватися наповнювач.

По-друге, перед пранням слід вивести складні плями. Для цього підійде засоб для виведення плям, проте також не забудьте звернути увагу, що написано на бирці.

Третє — обов’язково застебніть всі кнопки та застібки-блискавки перед пранням. Це потрібно, щоб вони не зашкодили. Також варто застебнути і всі гудзики, якщо вони є.

Раніше Телеграф писав, що не можна робити з пуховиком під час прання, щоб не зіпсувати річ.