Чому не варто замочувати пуховик перед пранням: ризикуєте залишитись без куртки
- Автор
Щоб не зіпсувати свій верхній одяг – обов’язково скористайтеся цими порадами.
На вулиці стає все холодніше і холодніше, а це означає, що настав час діставати з шаф теплі куртки та пуховики. І звичайно ж упорядковувати їх. Оскільки погода зараз не дуже тішить сонечком, сподіватися на те, що пуховик швидко висохне на балконі — не варто, тому є варіанти, як упорядкувати куртку без прання. Однак якщо вам все ж таки потрібно випрати пуховик — зверніть увагу на ці поради.
Що можна і не можна робити з пухом перед та під час прання, розповідає портал prostoway. При цьому обов’язково вивчіть, що написано на бирці вашої куртки, щоб одразу уникнути неприємностей.
Як правильно прати пуховик
По-перше, не варто замочувати куртку перед пранням, адже надмірна волога тільки зіпсує ваш верхній одяг. Через те, що мокрий пуховик довго сохне, може:
- зіпсуватися чи навіть почати гнити пух;
- з’явиться неприємний запах, зумовлений появою плісняви;
- зіпсуватися наповнювач.
По-друге, перед пранням слід вивести складні плями. Для цього підійде засоб для виведення плям, проте також не забудьте звернути увагу, що написано на бирці.
Третє — обов’язково застебніть всі кнопки та застібки-блискавки перед пранням. Це потрібно, щоб вони не зашкодили. Також варто застебнути і всі гудзики, якщо вони є.
Раніше Телеграф писав, що не можна робити з пуховиком під час прання, щоб не зіпсувати річ.