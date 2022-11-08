Де не можна зберігати картоплю: через це вона проростає швидше

Картопля буде довше залишатися свіжою, якщо її правильно зберігати

Овочі та фрукти мають свій термін придатності, але його можна продовжити, якщо зберігати продукти правильно. Більш того, важливо враховувати, які овочі ви кладете поряд один з одним. Адже картопля, наприклад, може почати псуватися поряд з одним із найпоширеніших продуктів.

Як пише видання Express, зберігання картоплі з певними продуктами може призвести до того, що вона дуже швидко зіпсується. Але є один нехитрий лайфхак, який допоможе запобігти надто швидкому проростанню коренеплода.

Суть лайфхака для зберігання картоплі полягає у двох простих правилах.

По-перше, не можна зберігати картоплю поряд з іншим основним продуктом на кухні, а саме – цибулею , оскільки вона може скоротити термін придатності картоплі. Якщо овочі лежатимуть поряд, то картопля почне проростати швидше.

, оскільки вона може скоротити термін придатності картоплі. Якщо овочі лежатимуть поряд, то картопля почне проростати швидше. По-друге, щоб картопля залишалася свіжою якомога довше, зберігайте її із землею. Мийте плоди тільки перед тим, як вони вам знадобляться. Ґрунт — такий собі захист. Тому такі овочі, як коренеплоди та картопля, потрібно мити лише безпосередньо перед тим, як збираєтеся їх готувати.

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