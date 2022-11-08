Поглинає вологу та вбиває плісняву: лайфхак із двома натуральними засобами (відео)

Плюс цього методу ще й у тому, що він приємно пахне, на відміну від агресивної хімії проти грибка

В осінньо-зимовий сезон в будинку може накопичуватися конденсат, який загрожує поширенням цвілі. Відкладення грибка можуть утворитися в різних місцях і кімнатах. Тому краще запобігти цій проблемі.

Як пише видання Express, пліснява може виробляти алергени, подразники, а іноді й токсичні речовини, потенційно небезпечні при вдиханні. Але один простий лайфхак запобігає утворенню грибка. Все, що вам знадобиться, це брусок крейди та олія гвоздики.

Так, австралійська блогерка TikTok Аніта Біргес поділилася простим способом запобігання цвілі, особливо у спальні. У спальні може бути волого, оскільки волога накопичується під час сну, або через неякісні стіни і вікна без потрібної ізоляції. Грибок може почати утворюватися не лише на стінах спальні, а й у шафах чи навіть у ящиках комода.

Маленький лайфхак для захисту від плісняви добре поглинає зайву вологу. Більше того, цей трюк дуже простий. Що потрібно робити:

Нанесіть 2-3 краплі гвоздикової олії на брусок крейди.

Відправте крейду у місці, де потенційно може утворитися пліснява, наприклад, у ящик комода.

Як бачите, крейда стане в нагоді не тільки для малювання з дітьми. Цей абсорбувальний матеріал також відмінно підходить для поглинання надлишкової вологи в повітрі. Тоді як гвоздична олія запобігає повторній появі плісняви, оскільки має протигрибкові властивості.

І якщо масло гвоздики відмінно видаляє спори грибка, то деякі натуральні інгредієнти не діють проти плісняви, хоча ми часто використовуємо їх у прибиранні.