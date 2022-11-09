Як відмити духовку від жиру і плям: проблему вмить вирішить лише один засіб

Обов’язково працюйте у рукавичках, щоб не пошкодити шкіру на руках.

Прибирання на кухні – це завжди боротьба із брудом та жиром. Бажано, звичайно, мити посуд, плиту та духовку відразу після того, як ви щось приготували, адже "свіжий" жир легше відмити, проте бувають різні ситуації. Щоб вам було набагато легше і простіше, ми розповімо вам про елементарний спосіб, який допоможе позбутися жиру та бруду в духовці. Зазначимо, що вам знадобиться лише один засіб.

Не скуповуйте в магазині побутової хімії різні миючі, особливо дорогі, в надії, що це допоможе вам позбутися жиру та бруду в духовці, якщо можна купити таблетку для посудомийної машини і проблему миттєво вирішить, повідомляє портал "Смачно+".

Як відмити духовку від жиру та бруду

Духовку розігрійте до ста градусів, покладіть у заздалегідь підготовлену форму таблетку і залийте гарячою водою до середини.

Поставте посуд у духовку на нижній рівень і залиште там на дві години. Завдяки високій температурі речовини кошти осядуть на стінках шафи, а пара розм’якшить нагар та зайвий жир.

Через зазначений час таблетку потрібно дістати і дати духовці трохи охолонути, а потім промити шафу вологою губкою.

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