Як за допомогою лаврового листя позбутися неприємного запаху із взуття: народний рецепт

За допомогою цього прийому взуття перестане неприємно пахнути

Неприємний запах не подобається нікому. Особливо, якщо таке "амбре" доходить до вашого носа із взуття. Позбутися неприємного запаху з улюбленої пари можна не лише спеціальними магазинними засобами, а й за допомогою народних та бюджетних рецептів.

Одним з таких поділився американський блогер і фахівець із лайфхаків Smart Fox. Виявилося, що це ефективний копійчаний засіб від неприємного запаху із взуття. Знадобиться лише лавровий лист і більше нічого!

Як прибрати неприємний запах із взуття

Кладемо декілька сухого листя всередину взуття і залишаємо так на всю ніч. Повторювати таку процедуру достатньо 1 раз в тиждень. Також можна залишати лавровий лист усередині взуття і під час носіння.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися неприємного запаху з килима. Простий спосіб, який придумали наші бабусі.