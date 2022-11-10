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Як за допомогою лаврового листя позбутися неприємного запаху із взуття: народний рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Як прибрати неприємний запах із взуття — бюджетний спосіб Новина оновлена 10 листопада 2022, 08:14
Як прибрати неприємний запах із взуття — бюджетний спосіб. Фото Скріншот відео

За допомогою цього прийому взуття перестане неприємно пахнути

Неприємний запах не подобається нікому. Особливо, якщо таке "амбре" доходить до вашого носа із взуття. Позбутися неприємного запаху з улюбленої пари можна не лише спеціальними магазинними засобами, а й за допомогою народних та бюджетних рецептів.

Одним з таких поділився американський блогер і фахівець із лайфхаків Smart Fox. Виявилося, що це ефективний копійчаний засіб від неприємного запаху із взуття. Знадобиться лише лавровий лист і більше нічого!

Як прибрати неприємний запах із взуття

Кладемо декілька сухого листя всередину взуття і залишаємо так на всю ніч. Повторювати таку процедуру достатньо 1 раз в тиждень. Також можна залишати лавровий лист усередині взуття і під час носіння.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися неприємного запаху з килима. Простий спосіб, який придумали наші бабусі.

Теги:
#Взуття #Запахи #Лавровий лист #Лайфхак