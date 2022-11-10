Кавові чашки будуть ідеально чистими: двохвилинний лайфхак (відео)

Звичайні підручні засоби допоможуть вирішити проблему забруднених чашок

Іноді миття посуду потребує додаткових зусиль. Наприклад, якщо вам потрібно відмити сковороду від жиру або очистити чашки від слідів кавових і чайних напоїв. Можна не витрачатися на дорогі хімічні засоби, а впоратися за допомогою максимально натуральних продуктів.

Як пише видання Express, є кілька простих способів очистити чашки від кави та чаю. У тому числі виручить один двохвилинний лайфхак з миття кавових чашок. Посуд набуде блиску і буде ідеально чистим не тільки зовні, а й усередині.

Як очистити кухоль з плямами за допомогою харчової соди

Простим лайфхаком поділилася в TikTok користувач momlikeaboss_. Чистка, яка показана у відео, займає всього кілька хвилин і не використовує агресивних хімікатів для чищення. Все, що вам потрібно, це трохи харчової соди та гарячої води. Додайте воду, щоб вийшла паста, а потім використовуйте соду. Буквально дві хвилини чищення – і чашка буде, наче нова. Харчова сода діє як легкий абразив, видаляючи стійкі плями, не залишаючи різких подряпин. Також ця речовина розчиняє органічні сполуки, такі як бруд та жир.

Як відмити кружки з плямами за допомогою оцту

Сода — не єдиний натуральний інгредієнт із кухонної шафи, який може допомогти у боротьбі з кавовими плямами у чашках. Можна використовувати оцет. Як діє лайфхак:

Наповніть чашку наполовину киплячою або гарячою водою з чайника. Потім долийте в кухоль оцет. Дайте суміші трохи вбратися, це може зайняти більше часу для сильно забруднених кухлів. Вилийте воду з оцтом у раковину та потріть кухоль губкою. Ополосніть кухоль свіжою чистою водою, посуд буде сяяти від чистоти.

Як очистити чашки від плям сіллю та льодом

Якщо у вас немає під рукою харчової соди чи оцту, то сіль та лід також можуть допомогти. Що слід робити:

На дно кружки насипте трохи солі, а зверху киньте кілька шматочків колотого льоду.

Накрийте чашку кількома шарами поліетиленової плівки і струсіть. Сіль видаляє плями від кави без хімікатів.

Промийте чистою водою, і ваш кухоль набуде гарного вигляду.

Раніше "Телеграф" ділився простим, але дієвим лайфхаком з очищення духовки від жиру та плям.