Корисний не тільки в куховарстві: навіщо додавати лавровий лист до машинки під час прання

Забута хитрість, яка допоможе заощадити на дорогих кондиціонерах для білизни

Дуже часто щоб досягти ідеальної чистоти білизни, та ще й щоб вона не втратила свій колір під час прання і приємно пахло, домогосподарки скуповують різні кондиціонери, порошки чи гелі, забуваючи про найпростіші хитрощі, якими користувалися наші бабусі. Наприклад, повернути м’якість махровим рушникам допоможе сода і сіль, а щоб освіжити речі, зробити їх м’якшими — потрібно скористатися лавровим листом.

Виявляється, ця спеція є чудовою альтернативою сучасним кондиціонерам, повідомляє Ukr.Media. Поправши речі з лавровим листом — ваша білизна пахне не гірше, ніж із застосуванням будь-якого синтетичного кондиціонера. Також зазначається, що спеція допомагає відновити колір та захищає білизну від вицвітання.

Як використовувати лавровий лист під час прання

Найпростіший спосіб — покласти лист у барабан пральної машини, але щоб він не розкришився на ваші речі, краще запакувати його тканинний мішечок.

Також лавровий листок можна використовувати під час замочування білизни. Більше того, таким чином можна досягти навіть більшого ефекту. Що потрібно зробити:

Приготуйте відвар із лаврового листа: 10-15 листків повинні прокипіти в літрі води 3 хвилини. Дайте розчину настоятися 20-30 хвилин і охолонути. Настій процідіть і вилийте у таз із водою. Замочіть білизну на кілька годин, а потім випрати зручним для вас способом.

Зазначимо, що такий спосіб схожий тільки на кольорові тканини. Для прання світлих речей лавровий лист краще не використовувати. Набагато корисніше додати під час прання дві столові ложки солі.

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