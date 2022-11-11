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Нуль розводів: як прибрати наліт з крана та лійки за допомогою одного рятівного засобу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Простий засіб, який не залишає жодних розводів Новина оновлена 11 листопада 2022, 22:29
Простий засіб, який не залишає жодних розводів. Фото freepik.com

На допомогу прийде звичайна зубна паста

Сантехніка у ванній має таку негативну властивість, як накопичення на своїй поверхні білого нальоту. Раніше ми розповідали, як за допомогою картоплі відчистити від вапнякового нальоту душову кабінку, а тепер поговоримо про видалення відкладень на крані та лійці душу.

Звичайно, можна використовувати засоби для чищення, але так само застосувати нестандартний для цього прибирання засіб, а саме звичайну зубну пасту. Про це пише belnovosti.

Як відчистити наліт з крана та лійки для душу

Готуємо губку, видавлюємо на неї трохи зубної пасти. Далі проходимось м’яким виробом по забрудненій поверхні. Після процедури, що очищає, прибираємо залишки пасти за допомогою чистого шматка м’якої тканини, а потім промиваємо кран або лійку чистою водою.

Зубна паста як і прибирає наліт, так і "заставляє" поверхні заблищати. Відсутність розводів гарантовано!

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху пральної машини. Декілька простих кроків допоможуть вирішити цю проблему. А також ми писали, як ідеально почистити унітаз лише за 2 хвилини.

Теги:
#Прибирання #Ванна #Наліт #Сантехніка #Лайфхак