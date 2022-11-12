Поставте в холодильник на ніч блюдце з горілкою, і ви будете приємно вражені: корисний лайфхак

Варто відзначити, що можна використовувати будь-який алкоголь, який є в будинку

Вивести неприємний запах із холодильника — завдання не з найпростіших. Сморід "чарівним" чином так добре чіпляється за полиці та стінки кухонного гаджета, що прибрати її звичайними миючими засобами не завжди виходить. Однак вихід таки є, і до чого досить простий.

Без праці та зайвих витрат енергії позбавитися будь-якого амбре в холодильнику вам допоможе — горілка, а якщо бути точніше, то в принципі будь-який алкоголь, пише Ukr.Media. Як це працює – читайте далі.

Чим прибрати неприємний запах у холодильнику — лайфхак з горілкою

Наповніть невелике блюдце горілкою або будь-яким іншим спиртним напоєм, який є під рукою, і залиште його на полиці холодильника на ніч. За цей час алкоголь поглине усі неприємні запахи. Зазначимо, що бажано не лазити до холодильника, поки в ньому "працює" спиртний напій.

Якщо з вашим холодильником алкоголь не впорався, можна скористатися ще одним лайфхаком. Розкладіть на полицях кілька скоринок чорного хліба. Вони також мають властивість поглинати усі неприємні аромати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати неприємний запах у мікрохвильовій печі за допомогою звичайної солі.