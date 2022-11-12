Праска більше не потрібна: як швидко розгладити гору речей зайнятим господиням

Вам більше не доведеться прасувати гору речей

Ідеально випрасуваний одяг – невіддільна складова доглянутого зовнішнього вигляду. Тому такий помічник як праска є надійним другом багатьох господинь. Але що робити, якщо вона, наприклад, зламалась, а перед очима — гора речей, що потребує швидкого прасування?

Пропонуємо зробити своїми руками засіб для розгладження складок на речах. Він безпечний для одягу і позбавляє необхідності гладити праскою, пише cpykami.

Як швидко попрасувати речі

У 400 мл води розчиніть 1 ст. л. столового оцту (9%) та 1 ч. л. будь-якого кондиціонера (бальзама) для волосся. Розмішайте до повного розчинення всіх компонентів. Перелийте у пляшечку з пульверизатором. Розпорошіть засіб на річ. Потім пальцями трохи розтягніть тканину. Дайте повністю висохнути.

Те саме можна зробити і з постільною білизною: просто розстеліть її на ліжко, розбризкайте засіб і злегка розтягніть руками.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити праску від чорного нагару лише за секунди.