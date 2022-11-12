Як мити ламінат, щоб не було розводів: лише один засіб "змусить" підлогу блищати

Після нього підлога блищить, ніби новенька

Ламінат в українців є найпопулярнішим покриттям. Однак не всі знають, як правильно мити таку підлогу.

Є спеціальні засоби, призначені для миття підлоги з ламінату. Однак можна і заощадити, використавши один недорогий засіб, такий як гліцерин, пише belnovosti.

Як мити підлогу з ламінату, щоб блищав

Набираємо відро теплої води, капаємо в нього трохи шампуню та близько 0,5-1 чайної ложки рідкого гліцерину. Після нього підлога не ковзатиме, не прилипатиме. Також застосування гліцерину виключає можливість появи розводів на ламінатному покритті.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні в будинку, щоб блищали і довго були чистими.