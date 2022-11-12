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Як мити ламінат, щоб не було розводів: лише один засіб "змусить" підлогу блищати

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Чим мити ламінат, щоб підлога блищала як нова Новина оновлена 12 листопада 2022, 17:48
Чим мити ламінат, щоб підлога блищала як нова. Фото orochemie

Після нього підлога блищить, ніби новенька

Ламінат в українців є найпопулярнішим покриттям. Однак не всі знають, як правильно мити таку підлогу.

Є спеціальні засоби, призначені для миття підлоги з ламінату. Однак можна і заощадити, використавши один недорогий засіб, такий як гліцерин, пише belnovosti.

Як мити підлогу з ламінату, щоб блищав

Набираємо відро теплої води, капаємо в нього трохи шампуню та близько 0,5-1 чайної ложки рідкого гліцерину. Після нього підлога не ковзатиме, не прилипатиме. Також застосування гліцерину виключає можливість появи розводів на ламінатному покритті.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні в будинку, щоб блищали і довго були чистими.

Теги:
#Прибирання #Гліцерин #Лайфхак