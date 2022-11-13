Крутіше "Доместоса": зробіть засіб для чищення своїми руками, не витративши на нього і копійки

Універсальна домашня суміш підходить для ванни, сантехніки і навіть підлоги

У домашньому прибиранні без помічників не обійтися. І якщо деякі витрачають фінансові кошти на покупку магазинної "хімії", досвідчені господині роблять мийні засоби своїми руками із простих та доступних компонентів, які знайдуться на кожній кухні.

Замініть "корисну хімію", приготувавши суміш з апельсинової шкірки та столовим оцтом 9%. Ефект від саморобного засобу для чищення буде не гірший, ніж від розрекламованої побутової хімії, пише Ukr.Media.

Як приготувати засіб для чищення своїми руками

Заповніть апельсиновими кірками скляну банку, не сильно утрамбовуючи їх. Залийте оцтом, щоб повністю покривав залишки. Закрийте банку кришкою та залиште настоюватись 14 днів. Після цього виловіть з банки шкірку від апельсина і починайте прибирання. Для захисту рук надягніть рукавички.

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