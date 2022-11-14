Як зварити макарони без каструлі: у цьому посуді вода закипає навіть швидше

Макарони зваряться швидше і не злипнуться

Макаронні вироби є універсальним гарніром до багатьох страв. Для їхнього приготування більшість використовує каструлю, але винахідливі господині знайшли інший спосіб варіння цього гарніру.

Замість використання каструлі, її рекомендується замінити звичайною сковородою. Про це пише belnovosti.

Навіщо варити макарони у сковороді

Головна перевага варіння макаронних виробів у сковороді полягає у швидкості приготування цієї страви. Оскільки площа цього посуду більша, ніж каструлі, а води в неї поміщається менше, то рідина закипає швидше.

Макарони можна відразу закидати в воду, що закипіла в сковорідці, бо приготування гарніру зводиться до декількох хвилин. Головне, не забувати перемішувати макарони, щоб уникнути їх злипання.

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